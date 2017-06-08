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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 11:56 BJT

中国债市：上清所5月托管量净减6,170亿为首降，监管压力下NCD减3,905亿

    路透上海6月8日 - 以托管信用债和同业存单(NCD)为主的中国上海清算所最新数据显示
，5月固定收益产品托管量净减少6,170亿元人民币，至154,684亿元，为2014年12月发布月
度数据后首现下降。
    
    在金融监管加强施压下，银行同业业务受创颇深，当月同业存单净减少3,905亿元。上
清所2014年底公布托管数据以来，仅有两次出现同业存单单月托管量下降，另一次单月净减
出现在2016年11月，当月下降了755亿元。
    
    在逾7.6万亿的同业存单存量中，商业银行以3.01万亿持有居首，非法人类产品持有2.9
8万亿次之，紧随其后的为非银行类金融机构和三大政策性银行，持有量分别为9,485亿元和
6,516亿元。
    
    非法人机构具体是指：证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产
管理组合、企业年金计划、保险产品、信托产品、社保基金、私募投资金、养老基金等其他
非法人机构。
        
    除同业存单外，市场利率涨势不止，令5月企业信用债融资依旧举步维艰。短融、超短
融、非公开定向债务融资工具净减少合计2,113亿元，其中超短融逾1,500亿。另外，考虑到
与中债登的平行托管情况，5月中期票据在两处托管合计实际也为净减，规模达674亿。

    受同业存单为主要支撑，上海清算所此前2月-4月托管量单月净增规模分别为7,021亿元
、5,109亿元和1,994亿元，但环比下降势头已日趋明显。
    
    监管压力同时伴随半年末考核因素，同业存单发行难度日益加大，但因到期量巨大银行
又面临“补充弹药”的窘境，发行需求不减，利率也因此水涨船高，周四兴业银行等部分股
份制银行发行的三个月期同业存单利率已调高至5%，较上月同期大涨逾40个基点(bp)。
    
    中央国债登记结算公司此前公布的数据显示，5月债券托管净增量较上月略降，不过在
地方债供给持续高涨支撑下，当月仍达到6,902亿元人民币(按债券口径统计)，期末托管余
额为456,832亿元。分机构看，商业银行净增持4,656亿元，占总量比超过三分之二。
    
    以下为2017年5月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位：亿元人民币):    
                           本月末    本月净增    本年净增      上年末
 超短期融资券               11,998     -1,561       -3,137      15,135 
 非公开定向债务融资工具     20,823       -422         -975      21,798 
 短期融资券                  4,875       -130       -1,147       6,022 
 区域集优中小企业集合票          6       --           --             6 
 据                                                          
 信贷资产支持证券              417       --              1         417 
 金融企业短期融资券             60       --            -22          82 
 非金融企业资产支持票据        364         11           66         298 
 资产管理公司金融债          2,150        -70          230       1,920 
 中期票据                   36,422         37        2,111      34,311 
 同业存单                   76,097     -3,905       13,336      62,761 
 项目收益票据                  111          3           14          98 
 绿色债务融资工具              111         18           31          80 
 政府支持机构债券            1,250        -150          50       1,200 
                                                             
          合计             154,684     -6,170       10,557     144,127 
 外币债券(折人民币)             56        -            -            56 
    以下为5月上海清算所固定收益产品发行量(单位：亿元人民币)：    
                                本月       本年      上年全年
 超短期融资券                    1,140      6,835       27,195 
 非公开定向债务融资工具            288      1,508        6,029 
 短期融资券                        111      1,708        6,083 
 区域集优中小企业集合票据          -          -            -   
 信贷资产支持证券                  -            6          347 
 金融企业短期融资券                 20        100        1,179 
 非金融企业资产支持票据             13         92          167 
 资产管理公司金融债                 30        330          560 
 中期票据                          421      3,030       10,997 
 同业存单                       12,470     75,070      129,931 
 项目收益票据                        3         14           39 
 绿色债务融资工具                   18         31           80 
 政府支持机构债券                  -          200          850 
            合计                14,514     88,924      183,456 
 外币债券(折人民币)                -          -             56 
    中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易
市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期
融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

    目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管，上
海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)

 (整理 边竞/李宏薇; 审校 杨淑祯)
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