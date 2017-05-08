表格：截至5月7日当周USDA美国作物生长报告摘要

芝加哥期市：大豆期货走低，受累于玉米和其它商品市场的跌势
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
路透华盛顿5月8日 - 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布 主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比): 一周截至日 05/07/17 04/30/17 05/07/16 五年均值 冬麦生长状况 - 优 10 9 11 -- - 良 43 45 51 -- - 普通 32 33 31 -- - 差 11 10 6 -- - 很差 4 3 1 -- 玉米种植率 47 34 61 52 棉花种植率 21 14 25 25 大豆种植率 14 10 21 17 稻米种植率 76 73 81 71 春麦种植率 54 31 74 60 稻米出苗率 65 58 65 53 玉米出苗率 15 9 25 19 春麦出苗率 21 9 37 29 冬麦抽穗率 50 42 55 46(完) (编译 母红；审校 李军)
路透芝加哥6月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌10美分，报每蒲式耳9.27-3/4美元，受累于玉米期货因美国作物天气良好走低，以及其它商品市场普跌。
API公布，截至6月16日该周，美国原油库存减少270万桶，至5.086亿桶，分析师预估为减少210万桶。库欣原油库存减少130万桶。
路透纽约6月20日 - 油价周二下跌约2%，布兰特原油收于七个月低位，美国原油收于9月以来最低，此前几个关键产油国的供应增加，盖过了石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国减产执行率升高带来的影响。