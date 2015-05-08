《阳歌专栏》58同城收购中华英才网

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**58同城收购中华英才网**

一句话：继近期一连串并购和联姻后，有消息称58同城再次出手收购中华英才网。这项交易似乎是有的放矢，计划周详，可助该公司成为中国互联网广告行业的领先企业。

58同城(WUBA.N)在周末临近之际重新登上媒体头条，有消息称该公司签署了收购中华英才网的协议。如果消息属实，这将是该公司继一连串并购交易后进行的最新一宗此类交易，而该公司也似乎做好充分准备，以成为真正多元化的行业领先企业。

此类战略有的放矢，比中国大型互联网企业近期进行的形形色色的并购交易要好很多。中国大型互联网企业通过核心业务取得初步成功后，都纷纷拓展业务。当然，对于像58同城这样的企业，由于规模小，业务方面继续有侧重点则容易很多。与市值达2,000亿美元左右的腾讯(0700.HK)、阿里巴巴(BABA.N)等企业相比，58同城的市值相对较小，大约为70亿美元。

相关报导语焉不详，仅称58同城达成了收购中华英才网的正式协议。根据报导，58同城正在从爱尔兰Saongroup收购中华英才网。中华英才网是Saongroup在2013年从陷入困境的美国招聘网站Monster Worldwide收购的。

Monster Worldwide当时出售中华英才网，旨在将业务重点放在核心的美国业务上，但当时的售价较低，表明其一直未能将中华英才网发展成中国同类市场的主要企业。中华英才网的竞争对手是市值分别达20亿美元和8亿美元的前程无忧(JOBS.O)及智联招聘(ZPIN.N)等规模更大的企业。

需要说明的是，我从未对该行业进行过密切关注，主要原因是涉及业务侧重面窄，而且增长潜力有限。因此，58同城收购中华英才网看起来是令人兴奋的举动，因为此类在线招聘网站真的不适合保持独立。投资者似乎也持欢迎态度，消息传出后58同城股价一度上涨2%。此番上涨后，目前58同城股价是2013末上市时首发价的四倍。

相关报导显示，这项交易最早会在本周正式宣布。该交易规模相对较小，与58同城今年进行的一连串其他并购交易类似。3月份，58同城曾以16亿美元和股票，收购赶集网43.2%的股份，同期还收购了一家从事家装和房地产业务的小网站。

58同城也得到了腾讯的大力支持，后者一年前以7.36亿美元收购了该公司20%的股份。这项合作自最初宣布以来就很少有消息传出，但鉴于腾讯努力推动微信等平台实现盈利，我预测58同城会借此交易优先被接入QQ和微信等平台。

我在今年以前对58同城关注不多，但该公司进行了一连串并购，加上其股价大涨，这些似乎表明该公司值得关注。58同城营收增势依然相当强劲，去年增长70-80%。该公司实现利润情况不太吸引人，原因是其用于产品开发和并购的支出庞大。58同城股价目前似乎有些过高，但如果该公司部分支出开花结果，而且其利润增速增强，那么从长远看其股票仍有吸引力。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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