58同城与赶集网将合并

路透北京4月17日 - 中国分类网站58同城(WUBA.N)的一位发言人周五向路透表示，58同城将与赶集网合并。这标志着中国科技板块又将迎来一桩合并交易。

该女发言人拒绝透露合并后公司的估值，但确认了58同城首席执行官姚劲波宣布这笔合并交易的内部邮件的真实性。

《金融时报》（Financial Times）周二报导称，赶集网与58同城已于3月14日在北京签署了一份谅解备忘录。（完）

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