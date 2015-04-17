58同城与赶集网将合并

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月17日 - 中国分类网站58同城(WUBA.N)的一位发言人周五向路透表示，58同城将与赶集网合并。这标志着中国科技板块又将迎来一桩合并交易。
该女发言人拒绝透露合并后公司的估值，但确认了58同城首席执行官姚劲波宣布这笔合并交易的内部邮件的真实性。
《金融时报》（Financial Times）周二报导称，赶集网与58同城已于3月14日在北京签署了一份谅解备忘录。（完）
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数