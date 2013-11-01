58同城登陆纽交所首日飙升逾40%

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透10月31日 -中国分类广告网站58同城(WUBA.N)在美国股市挂牌首日一度飙升超过40%，这表明赴美上市的中国企业头顶的乌云终于消散。
58同城招股价为每单位美国存托股份(ADS)17美元，远高于13-15美元的预估区间，共筹资1.87亿美元。
该公司共发行1,100万股ADS。
58同城ADS周四在纽约证交所开盘报21.20美元，盘中高位在24.83美元，以此计算公司市值约为38.7亿美元。该股收盘报24.12美元，涨幅为41.88%。
58同城是今年赴美上市的第二家中国企业。此前线上零售商LightInTheBox(LITB.N)于6月在美国股市挂牌。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。