版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 9日 星期二 06:09 BJT

全球贵金属：5月8日SPDR黄金持仓下降0.14%，或1.19吨

路透5月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周一其黄金持仓量下降0.14%至851.89吨，周五为853.08吨。

以盎司计，黄金持仓量从27,427,214.63盎司降至27,389,151.08盎司。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐