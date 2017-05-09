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市场报道 | 2017年 5月 9日 星期二 16:53 BJT

全球贵金属：5月8日SPDR黄金持仓降0.14%，iShares白银持仓持平

    路透5月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      黄金持仓周一较上周五降0.14%
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust      持仓持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)     日期     持仓量(盎司)   日期     变动    增减
    SPDR      27,389,151.1   5月8日    27,427,214.6   5月5日 -38,063.5  -0.14%
    iShares  334,777,489.2   5月8日   334,777,489.2   5月5日       0.0   0.00% (完) (编译 张明钧; 审校 王颖)
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