全球贵金属：5月8日SPDR黄金持仓降0.14%，iShares白银持仓持平

澳洲经济指标总览--6月21日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓周一较上周五降0.14% ，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 持仓持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,389,151.1 5月8日 27,427,214.6 5月5日 -38,063.5 -0.14% iShares 334,777,489.2 5月8日 334,777,489.2 5月5日 0.0 0.00% (完) (编译 张明钧; 审校 王颖)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 7月6日 商品及服务收支(亿澳元) 4月 顺差5.55 顺差31.69 出口(较前月) -8% +2% 进口(较前月) -1% +5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月21日(三) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 5月 70.00 96.48 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余152 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 442.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,494.8 1400 美国成屋销售年率(万户) 5月 555 557 成屋销售(较前月)
路透华盛顿6月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他益发担心近期通胀疲软是表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)将难以达成2%通胀目标的迹象。