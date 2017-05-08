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亚洲 | 2017年 5月 8日 星期一 22:48 BJT

亚洲橡胶：5月8日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  5月       259.1      93    256.5       5
    *  6月       230.3      64    228.8       4
    *  7月       218.3     142    217.1      65
    *  8月       212.5     675    211.3     153
    *  9月       209.1   2,645      208     257
    * 10月       206.6   5,823      206     905
     
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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