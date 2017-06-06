《分析师观点》台湾5月CPI仍低且相当平缓，央行料保持利率不变

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月6日 - 台湾主计总处周二公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.59%， 基本合乎市场预期的升0.60%，并创下四个月来高位。不过今年为止CPI仍低且相当平缓，分析师料央行今年都 将保持利率不变。 5月CPI经季调后较上月升0.08%，当月趸售物价指数(WPI)较上年同期跌1.12%，核心CPI较上年同期增1.11 %。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：（注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及 能源、鱼介。） 2017年5月 2017年4月 CPI（较上年同期） +0.59 +0.10R 路透调查（较上年同期） +0.60 -- CPI（较上月，经季节调 +0.08 -0.02 整） 核心CPI（较上年同期） +1.11 +1.00R WPI（较上年同期） -1.12 +1.04R **市场评论** --台新投顾总经分析师 王凯民： CPI年增率0.59%虽是四个月高位，但仍低且平缓，1-5月核心CPI只有0.97%，也不到1%，对央行而言通膨 的压力不大。 此外，近期数据显示景气已趋缓，尤其是下半年经济成长较上半年低，预估台湾央行今年全年应仍会维持 利率没有变动，除非美国采取更快的紧缩政策，或者是欧洲及日本央行的货币政策趋向中立，不再宽松，或中 国大陆货币政策趋紧，台湾今年底前才有可能转向升息。 **市场反应** --此数据在台湾汇市盘前时间公布，台币兑美元上日收升3.7分，报30.090。 --台湾加权股价指数周一收高0.68%，至10,226.84点，创逾27年收盘新高。 --指标10年期公债106/4R期殖利率周一收扬0.40基点报1.0260%。 **相关连结** --参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/) --参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/) **相关背景** --台湾央行3月底决议将官方利率维持不变在1.375%，连续三季按兵不动。 --台湾主计总处此前上修2017年经济成长率预估至2.05%(原估为1.92%)，而今年第一季经济成长率为2.60 %(概估为+2.56%)。(完) 参看台湾消费者物价指数新闻，请点选 参看台湾进出口数据新闻，请点选 参看台湾经济数据相关新闻，请点选 (记者 高洁如；审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为