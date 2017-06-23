版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 13:17 BJT

新加坡数据：5月整体CPI同比上升1.4%，创近三年来最高升幅

路透新加坡6月23日 - 新加坡周五公布的数据显示，5月整体消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.4%，与市场预估一致，并创近三年以来最高升幅。

路透调查的分析师预估中值为，新加坡5月整体CPI较上年同期上升1.4%。4月时整体CPI同比上升0.4%。

5月核心CPI较上年同期上升1.6%，也与路透调查的预估中值一致。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐