新闻稿：中国5月末M2同比增长9.6%，当月新增人民币贷款1.11万亿--央行

路透上海6月14日 - 以下为中国人民银行周三公布的“2017年5月金融统计数据报告”新闻稿全文：

一、广义货币增长9.6%，狭义货币增长17%

5月末，广义货币(M2)余额160.14万亿元,同比增长9.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.9个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额49.64万亿元,同比增长17%，增速分别比上月末和上年同期低1.5个和6.7个百分点；流通中货币(M0)余额6.73万亿元,同比增长7.3%。当月净回笼现金1059亿元。

二、当月人民币贷款增加1.11万亿元，外币贷款减少113亿美元

5月末，本外币贷款余额118.66万亿元，同比增长12.8%。月末人民币贷款余额113.04万亿元，同比增长12.9%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。当月人民币贷款增加1.11万亿元，同比多增1264亿元。分部门看，住户部门贷款增加6106亿元，其中，短期贷款增加1780亿元，中长期贷款增加4326亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5661亿元，其中，短期贷款增加2472亿元，中长期贷款增加4396亿元，票据融资减少1469亿元;非银行业金融机构贷款减少626亿元。

月末外币贷款余额8201亿美元，同比增长5.1%，当月外币贷款减少113亿美元。

三、当月人民币存款增加1.11万亿元，外币存款增加16亿美元

5月末，本外币存款余额162.37万亿元，同比增长9.6%。月末人民币存款余额157.02万亿元，同比增长9.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.6个和2.3个百分点。当月人民币存款增加1.11万亿元，同比少增7230亿元。其中，住户存款增加1249亿元，非金融企业存款增加1072亿元，财政性存款增加5547亿元，非银行业金融机构存款增加1161亿元。

月末外币存款余额7790亿美元，同比增长18.4%，当月外币存款增加16亿美元。

四、5月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.88%，质押式债券回购月加权平均利率为2.92%

5月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交62.09万亿元，日均成交2.96万亿元，日均成交比上年同期下降15.8%。其中，同业拆借日均成交同比下降43.6%，现券日均成交同比下降23.1%，质押式回购日均成交同比下降8.5%。

5月份同业拆借加权平均利率为2.88%，分别比上月和上年同期高0.23个和0.78个百分点；质押式回购加权平均利率为2.92%，分别比上月和上年同期高0.13个和0.86个百分点。

五、当月跨境贸易人民币结算业务发生3741亿元，直接投资人民币结算业务发生836亿元

5月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2709亿元、1032亿元、221亿元、615亿元。