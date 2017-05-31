版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 22:40 BJT

标题新闻：路透调查显示5月OPEC原油日产量按月增25万桶，但有限产目标的11国日产量减少6万桶

OPEC为石油输出国组织
    
    以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本
，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐