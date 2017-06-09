新闻稿：中国5月PPI同比上涨5.5%，环比下降0.3%--国家统计局

路透北京6月9日 - 以下是中国国家统计局周五发布的题为“2017年5月份工业生产者出厂价格同比上涨5.5%”的新闻稿全文：

2017年5月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨5.5%，环比下降0.3%。工业生产者购进价格同比上涨8.0%，环比下降0.3%。1-5月份平均，工业生产者出厂价格同比上涨6.8%，工业生产者购进价格同比上涨9.0%。

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨7.3%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约5.3个百分点。其中，采掘工业价格上涨22.7%，原材料工业价格上涨11.1%，加工工业价格上涨4.6%。生活资料价格同比上涨0.6%，影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.2个百分点。其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨1.5%，一般日用品价格上涨1.1%，耐用消费品价格上涨0.2%。

工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比上涨15.8%，黑色金属材料类价格上涨14.0%，有色金属材料及电线类价格上涨13.9%，化工原料类价格上涨7.1%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.4%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.3个百分点。其中，采掘工业价格下降0.8%，原材料工业价格下降0.7%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比下降0.1%。其中，食品和一般日用品价格均下降0.2%，衣着和耐用消费品价格均持平（涨跌幅度为0）。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比下降1.2%，有色金属材料及电线类价格下降0.8%，化工原料类价格下降0.7%，燃料动力类价格下降0.2%。

**以下为国家统计局城市司高级统计师绳国庆解读5月PPI数据**

工业生产者出厂价格环比降幅略有收窄，同比涨幅继续回落

从环比看，5月份PPI继续下降，但降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.4%，降幅比上月收窄0.2个百分点；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。在调查的40个工业大类行业中，20个行业产品价格环比下降，比上月增加6个。从主要行业看，价格环比降幅收窄的有黑色金属冶炼和压延加工、化学原料和化学制品制造、石油加工、石油和天然气开采业，分别下降1.3%、1.0%、0.4%和0.3%；环比降幅扩大的有黑色金属矿采选、有色金属冶炼和压延加工业，分别下降4.1%和0.9%；煤炭开采和洗选业价格环比由升转降，下降0.6%。

从同比看，5月份PPI上涨5.5%，涨幅比上月回落0.9个百分点。其中，煤炭开采和洗选业价格上涨37.2%，涨幅比上月回落3.2个百分点；石油和天然气开采业价格上涨27.0%，回落16.0个百分点；石油加工业价格上涨22.0%，回落5.5个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨17.7%，回落4.6个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨13.6%，回落2.2个百分点；化学原料和化学制品制造业价格上涨7.7%，回落1.5个百分点。上述六大行业合计影响PPI同比上涨约4.1个百分点，占总涨幅的74.5%。

据测算，在5月份5.5%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为4.5个百分点，新涨价因素约为1.0个百分点。（完）

参看详情，请点击统计局网站：www.stats.gov.cn (整理 李文科; 审校 张喜良)