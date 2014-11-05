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货币新闻 | 2014年 11月 5日 星期三 15:28 BJT

泰国央行：决议维持政策利率在2.0%不变，一如预期

路透11月5日 - 泰国央行：

* 维持政策利率在2.0%不变，一如预期

* 以6:1的投票决定维持利率不变

* 对公共投资、全球经济迟缓感到担忧

* 并不担心资本流动

* 泰铢走势仍与亚洲地区货币保持一致

* 第三季国内生产总值(gdp)增速料低于预估

* 将下调2014年和2015年gdp增长预估

* 如有必要，仍有下调利率的空间 　(完)
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