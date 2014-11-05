泰国央行：决议维持政策利率在2.0%不变，一如预期

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透11月5日 - 泰国央行：
* 维持政策利率在2.0%不变，一如预期
* 以6:1的投票决定维持利率不变
* 对公共投资、全球经济迟缓感到担忧
* 并不担心资本流动
* 泰铢走势仍与亚洲地区货币保持一致
* 第三季国内生产总值(gdp)增速料低于预估
* 将下调2014年和2015年gdp增长预估
* 如有必要，仍有下调利率的空间 (完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。