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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 13:19 BJT

路透基点：中国东方资产管理三年期联贷增加一倍至6亿美元--TRLPC

路透6月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国东方资产管理(国际)控股有限公司已将其最新的三年期贷款增加一倍至6亿美元，此前该公司获得18家银行联贷承诺。

独家牵头行兼簿记行台北富邦银行于2月底启动这笔交易，初步规模为3亿美元。

贷款等分为一笔循环信贷，以及一笔分期偿还贷款。此案的最高综合收益为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码175个基点，利率加码为139个基点，平均期限为2.875年。

签约已于5月24日举行。

中国东方资产管理(国际)控股的发行人评级为BBB+/A−(标普/惠誉)。(完) (编译 陈宗琦；审校 王洋)
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