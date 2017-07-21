路透基点：亚太森博寻求至多6亿美元贷款--TRLPC

路透7月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，纸浆和纸品生产商亚太森博中国控股有限公司正在寻求至多6亿美元的贷款，用于2013年获得的10亿美元贷款再融资以及一般企业用途。

这笔贷款由母公司亚太资源国际控股有限公司(APRIL，简称亚太资源集团)提供担保。贷款包括三部分：A部分是5,000万美元六年期贷款，B部分是2.5亿美元六年期贷款，C部分是2亿美元七年期贷款。A部分附带卖权直至到期前的六个月，C部分附带1亿美元的绿鞋贷款选择权。

A、B和C部分的贷款利率分别较一个月、两个月和三个月的Libor加码270个、300个和325个基点。

银行受邀以如下层次参贷。承贷分为2,000-2,900万美元、3,000-4,900万美元、5,000-9,900万美元、1亿美元或以上这四类，A部分可依次获得60、80、95和110个基点的前端费，B部分可依次获得80、100、115和130个基点的前端费，C部分可依次获得100、120、135和150个基点的前端费。

对借款人在山东日照工厂的实地考察安排在7月27-28日。银行推介定于7月31日和8月1日在香港举行。（完） (编译 高琦 审校 王兴亚)