路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC

路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。

牵头行兼簿记行星展银行、恒生银行、汇丰银行、渣打银行和永隆银行已在周三启动最新贷款。恒生银行担任额度代理行、担保品控管行和信托管理行。

仁恒地产(香港)为借款方，母公司仁恒置地集团作为担保方。

贷款分为A部分1.8亿美元循环信贷和B部分4.2亿美元定期贷款，平均期限为3.125年。银行可以以美元或港元承贷其中一档或全部两档。两档贷款利率均较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行同业拆息(Hibor)加码335个基点。

承贷5,000万美元或更多的银行获牵头行头衔，前端费172个基点，A、B档最高综合收益分别为384和390个基点；承贷3,000万至4,900万美元的银行获主办行头衔，前端费140个基点，综合收益分别为375和380个基点。

所筹资金用于再融资和一般企业用途。

实地访问安排在2月23和24日，分别是在南京和上海。银行回复截止日期是3月20日。

香港仁恒上一次进入贷款市场是在2015年5月，通过中信国际、星展、恒生和永隆这四家银行筹集1.7亿美元三年期贷款。再之前于2014年6月完成3.85亿美元三年期贷款，恒生、汇丰、渣打和星展担任牵头行兼簿记行，最高综合收益445个基点，贷款利率较Libor或Hibor加码370个基点，平均期限2.88年。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)