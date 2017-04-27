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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 14:41 BJT

路透基点：天虹纺织集团寻求6亿港元三年期再融资贷款--TRLPC

路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。

集友银行任牵头行兼簿记行，贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点。

受邀参贷的银行若承贷1亿港元，综合收益为180个基点，前端费为27个基点。

银行答复截止日期为5月末。

2016年7月，香港上市的天虹纺织集团获得1.03亿美元的七年期分期偿还贷款，用于越南一家纺织厂的扩张，中国银行胡志明市分支任牵头行兼簿记行，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码400个基点。(完) (编译 艾茂林; 审校 刘秀红)
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