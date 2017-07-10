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国际油市：油价在年底前可能触及60美元--Barron's援引花旗分析师
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2017年7月10日 / 凌晨1点17分 / 2 天前

国际油市：油价在年底前可能触及60美元--Barron's援引花旗分析师

1 分钟阅读

路透7月9日 - Barron's的报告显示，全球原油需求增长以及石油输出国组织(OPEC)供应减少，可能推动油价在年底前升至每桶60美元。

报告援引了花旗集团资深能源分析师Eric Lee的研究。此前Lee在油价高于100美元时曾看空油市。Barron's指出，最近几周油价下滑，布兰特原油期货跌至略高于44美元的低点，促使Lee在短期内看涨油价。

Lee预计2017年原油需求达到9,730万桶/日的纪录高位，超过2016年的9,600万桶/日，主要是受到中国和印度等新兴市场需求的推动。同时，OPEC供应料较2016年平均水准减少约70万桶/日，这应会推动油价在第四季末之前上涨。

全球原油库存在第一季后出现下滑，Lee预计今年年底前库存将以更快的速度继续下滑。

油价周五收低近3%，因美国产量增加，OPEC出口也升至2017年高点，令外界对产油国抑制产量过剩所做的努力产生怀疑。路透数据显示，目前OPEC产量位于今年最高水准。

Clipperdata大宗商品研究主管表示，尽管OPEC延长减产期限，6月OPEC出口量仍较上年同期增加200万桶/日。

Lee表示，油市投机客不把OPEC减产协议详细内容放在眼里，协议规定2016年底开始减产，而非协议宣布之时。这使得参与协议者能够在协商期间增产，意味着减产是从较高的产量基准起步。

至于美国的供应，Lee表示，产油者继续增产将使得油价无法朝向每桶100美元价位大举回升，但美国的供应不太可能阻止油价在今年余下时间内走扬。

油价跳升至60美元后，Lee预估进入2018年油价将继续持平，因供应赶上需求。他预估油价在60美元上方涨升空间不大，除非产油国出现重大政治面干扰。(完) (编译 杜明霞/陈宗琦；审校 许娜/龚芳)

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