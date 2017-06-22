路透基点：华银为台湾世平兴业启动60亿台币三年期再融资贷款--TRLPC

路透6月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，华南商业银行启动了对台湾上市电子产品分销商世平兴业股份有限公司的60亿台币(1.97亿美元)三年期再融资案。

该项再融资包括60亿台币循环信贷A部分和2亿美元循环信贷的B部分。两部分之和不超过等值60亿台币。

A部分台币贷款的利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点，税前保底利率1.7%。B部分美元贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码85个基点。若台北美元拆款利率(TAIFX)与Libor利差超过40个基点，将由借款人支付超出的部分。

承贷12亿台币或以上金额的，获得牵头行兼簿记行头衔，前端费12个基点；承贷9-11亿台币金额的，获得牵头行头衔，前端费9个基点；承贷6.00-8.99亿台币金额的，获得协办行头衔，前端费6个基点；承贷3.00-5.99亿台币金额的，获得参贷行头衔，前端费3个基点。

回复的截止日期为7月14日。

所筹资金将用于偿还2014年9月份获得的50亿台币三年期循环信贷，以及补充运营资本。

当时的那笔贷款由玉山商业银行牵头，包括25亿台币A部分和8,250万美元的B部分。台币部分利率较当日次级买卖利率报价定盘利率(Taibir 02)加码65个基点，美元部分利率较Libor加码115个基点。

世平兴业上一次进入联贷市场是在2015年10月，当时签署了72亿台币的三年期循环信贷，这是扩增后了的规模，最初的计划规模为60亿台币。台北富邦银行牵头此项信贷，台币部分的利率为较Taibor加码62个基点，税前保底利率为1.7%。美元部分的利率为较Libor加码110个基点。