路透基点：建滔积层板重返贷款市场，寻求60亿港元五年期贷款--TRLPC

该笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码102个基点，平均贷款期限为4.25年。

承贷6亿港元以上者，获得牵头行兼簿记行头衔，116个基点的综合收益和59个基点的管理费；承贷3.5-5.99亿港元者，获得牵头行头衔，112个基点的综合收益和42个基点的管理费。承贷2.5-3.49亿港元者，获得主办行头衔，110个基点的综合收益和34个基点的费用；承贷1.5-2.49亿港元者，获得安排行头衔，108个基点的综合收益和25个基点的费用。银行受邀按比例参贷两部分贷款。