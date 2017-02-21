路透基点：建滔积层板重返贷款市场，寻求60亿港元五年期贷款--TRLPC

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，建滔积层板控股有限公司重返贷款市场，寻求60亿港元五年期贷款；两年前该公司曾筹措40亿港元再融资。
该笔贷款于周二由牵头行兼簿记行--恒生银行、三菱日联金融集团(MUFG)和香港渣打银行推出，包括定期贷款部分和循环贷款部分，两部分额度均分。
该笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码102个基点，平均贷款期限为4.25年。
承贷6亿港元以上者，获得牵头行兼簿记行头衔，116个基点的综合收益和59个基点的管理费；承贷3.5-5.99亿港元者，获得牵头行头衔，112个基点的综合收益和42个基点的管理费。承贷2.5-3.49亿港元者，获得主办行头衔，110个基点的综合收益和34个基点的费用；承贷1.5-2.49亿港元者，获得安排行头衔，108个基点的综合收益和25个基点的费用。银行受邀按比例参贷两部分贷款。
香港玻璃纤维有限公司、建滔积层板控股有限公司、日滔化工集团(香港)有限公司以及建滔积层板(澳门离岸商业服务)有限公司为该笔贷款的担保人。
所筹资金用于再融资、以及资本支出和公司资金用途。进行再融资的贷款包括2014年2月开始的30亿港元四年期贷款，和2015年2月开始的40亿港元四年期贷款。
定于3月2日在广东省佛冈县进行实地参观。承贷截止日期为3月17日。(完) (编译 王琛；审校 孙茉莉)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为