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亚洲 | 2017年 2月 21日 星期二 17:17 BJT

路透基点：建滔积层板重返贷款市场，寻求60亿港元五年期贷款--TRLPC

路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，建滔积层板控股有限公司重返贷款市场，寻求60亿港元五年期贷款；两年前该公司曾筹措40亿港元再融资。

该笔贷款于周二由牵头行兼簿记行--恒生银行、三菱日联金融集团(MUFG)和香港渣打银行推出，包括定期贷款部分和循环贷款部分，两部分额度均分。

该笔贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码102个基点，平均贷款期限为4.25年。

承贷6亿港元以上者，获得牵头行兼簿记行头衔，116个基点的综合收益和59个基点的管理费；承贷3.5-5.99亿港元者，获得牵头行头衔，112个基点的综合收益和42个基点的管理费。承贷2.5-3.49亿港元者，获得主办行头衔，110个基点的综合收益和34个基点的费用；承贷1.5-2.49亿港元者，获得安排行头衔，108个基点的综合收益和25个基点的费用。银行受邀按比例参贷两部分贷款。

香港玻璃纤维有限公司、建滔积层板控股有限公司、日滔化工集团(香港)有限公司以及建滔积层板(澳门离岸商业服务)有限公司为该笔贷款的担保人。

所筹资金用于再融资、以及资本支出和公司资金用途。进行再融资的贷款包括2014年2月开始的30亿港元四年期贷款，和2015年2月开始的40亿港元四年期贷款。

定于3月2日在广东省佛冈县进行实地参观。承贷截止日期为3月17日。(完) (编译 王琛；审校 孙茉莉)
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