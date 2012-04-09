通用在华召回6,000余辆进口别克昂科雷

路透北京4月9日电---中国国家质检总局周一通报称,上海通用汽车有限公司将召回进口的部分2011年及2012年款的别克昂科雷,在中国大陆地区涉及6,365辆,生产日期为2010年1月17日到2012年3月5日.

公告称,缺陷产生的原因是部分车辆的雨刮臂紧固螺母扭矩偏低,在积雪覆盖造成的高负载情况下,螺母有逐渐松动的可能,极端情况下会造成雨刮臂工作范围减小或不工作,从而影响驾驶员的视线,存在安全隐患.

上海通用是上海汽车(600104.SS)和美国通用汽车(GM.N)的合资企业.其网站信息称,该公司目前拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛三大生产基地,共四个整车生产厂、两个动力总成厂.拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克等品牌,共20多个系列产品阵容.(完)

--发稿 沈燕; 审校 曾祥进

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