通用在华召回6,000余辆进口别克昂科雷

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京4月9日电---中国国家质检总局周一通报称,上海通用汽车有限公司将召回进口的部分2011年及2012年款的别克昂科雷,在中国大陆地区涉及6,365辆,生产日期为2010年1月17日到2012年3月5日.
公告称,缺陷产生的原因是部分车辆的雨刮臂紧固螺母扭矩偏低,在积雪覆盖造成的高负载情况下,螺母有逐渐松动的可能,极端情况下会造成雨刮臂工作范围减小或不工作,从而影响驾驶员的视线,存在安全隐患.
上海通用是上海汽车(600104.SS)和美国通用汽车(GM.N)的合资企业.其网站信息称,该公司目前拥有浦东金桥、烟台东岳、沈阳北盛三大生产基地,共四个整车生产厂、两个动力总成厂.拥有别克、雪佛兰、凯迪拉克等品牌,共20多个系列产品阵容.(完)
--发稿 沈燕; 审校 曾祥进
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路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席李超周日表示，今年将加强监管守住不发生系统性金融风险的底线。要以规范投行类业务为抓手，全面落实承销保荐责任，提升中介机构自身质量和服务质量，切实服务好实体经济。并不断丰富金融产品，更好服务广大居民财富管理。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。