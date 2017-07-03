金属期市：伦铜在6,000美元下方得到支撑，因中国制造业PMI表现亮丽

路透墨尔本7月3日 - 伦敦期铜周一在略低于6,000美元的水位得到支撑，中国制造业需求数据表现亮丽提振铜价。今天为下半年第一个交易日。

0156 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜几无变动，每吨报5,935美元。

尽管近几周中国的技术面状况有所改善，但铜价在6,000美元大关遭遇顽强阻力，上周五曾触及三个月高位5,965美元。

上海期交所期铜小跌0.2%，报每吨47,340元人民币(6,979美元) 。

沪铝、沪镍、沪铅涨幅都超过1%，因进口原料煤价格上升，而且中国在力行环保政策。

中国财新制造业PMI在短暂与官方PMI背离后，6月重归荣枯线50之上，新订单、产出等主要分项均获改善，价格指数也重又扩张，显示当前制造业仍具韧性。

日本央行季度短观调查显示，日本6月当季大型制造业者信心连续第三季改善，并创三年多高位，进一步表明该国经济复苏正积聚动能。

美元指数周一盘初小幅脱离九个月低点，但走势仍不稳，因有迹象显示欧洲的央行正在撤离宽松货币政策，这令欧元和英镑有良好买盘。

日本政府发言人周一表示，美国总统特朗普和日本首相安倍晋三在通电话时确认，他们将与韩国合作，加大对朝鲜(北韩)的施压力度。

数据显示，对冲基金及资产管理经理的铜净多仓合约增加9,531口至58,816口，但仍低于6月初高点。(完) (编译 王琛/李婷仪 审校 龚芳/于春红)