版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 15:53 BJT

标题新闻：马来西亚6月1-10日棕榈油出口较前月增长2.2%至367,165吨--船货验证机构SGS

注：SGS全称为Societe Generale de Surveillance

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐