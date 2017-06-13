路透基点：太宇股份将五年期贷款规模提高到6,120万美元--TRLPC

路透6月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，太宇股份有限公司已将其五年期再融资贷款的规模从5,100万美元提高到6,120万美元。

第一商业银行为此案最初的牵头行兼簿记行，台湾中小企业银行和台湾合作金库银行加入作为牵头行。

该笔贷款分为A部分3,720万美元定期贷款，和B部分2,400万美元循环信贷。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码150个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之间利差超过40个基点，超出部分将由借款人支付。

银行可获得最高前端费30个基点。所筹资金用于再融资及运营资本。贷款协议于6月3日签署。