亚洲橡胶：6月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月12日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 190.2 14 191.9 10 * 7月 190.5 196 191.5 35 * 8月 190.5 32 192 36 * 9月 188.3 31 190.8 24 * 10月 187.3 252 187.4 203 * 11月 186.9 2181 187.1 1003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)