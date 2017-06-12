版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 23:10 BJT

亚洲橡胶：6月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月12日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　190.2       14     191.9       10
    *  7月      190.5      196     191.5       35  
    *  8月      190.5       32       192       36
    *  9月      188.3       31     190.8       24
    * 10月      187.3      252     187.4      203
    * 11月      186.9     2181     187.1     1003

              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐