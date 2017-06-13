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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 20:00 BJT

亚洲橡胶：6月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月13日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　192.0        9     193.9       10
    *  7月      191.3       43     193.4       35  
    *  8月      191.1       97     192.8       36
    *  9月      187.3      163     189.0       24
    * 10月      185.5      439     186.7      203
    * 11月      185.3     3577     185.5     1003

              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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