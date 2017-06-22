表格：美国6月15日止当周农作物出口销售报告--USDA

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透华盛顿6月22日 - 美国农业部(USDA)周四公布，6月15日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 542.9 0.0 542.9 584.9 0.0 7,525.1 6,990.2 大麦 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 29.2 9.2 玉米 528.8 124.0 652.8 612.5 124.0 55,146.0 46,414.1 高粱 62.1 0.0 62.1 62.1 0.0 4,429.5 7,664.2 大豆 111.2 3.8 115.0 121.7 3.8 59,048.6 49,930.9 豆粕 86.6 45.6 132.2 91.4 70.3 9,920.0 9,700.5 豆油 13.3 4.1 17.4 13.8 4.1 970.4 975.8 皮马棉 9.5 48.5 58.0 10.7 48.5 625.5 536.1 陆地棉 167.5 426.8 594.3 216.7 427.2 14,104.5 8,600.8 稻米 49.0 0.0 49.0 49.7 0.0 3,498.4 3,298.2 牛肉 16.6 -0.2 16.4 20.6 0.0 438.6 391.2 猪肉 24.7 0.0 24.7 30.5 0.0 675.8 640.1 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。