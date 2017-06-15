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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 21:00 BJT

亚洲橡胶：6月15日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月15日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　210.2       25     212.1       53
    *  7月      207.7       38     208.6       19
    *  8月      207.4       74     207.8       38
    *  9月      202.5       85     202.1       68
    * 10月      199.8      309     199.2      392
    * 11月      199.4     3381     199.0     1896

     TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当 日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
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