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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 21:30 BJT

亚洲橡胶：6月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月16日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　213.0   26        -        -
    *  7月      209.7   65        207.6    21
    *  8月      209.6   85        208.6    29
    *  9月      204.5   177       203.5    78
    * 10月      202.0   376       199.5    99
    * 11月      201.0   4282      198.8    1118

     TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当 日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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