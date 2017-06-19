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亚洲 | 2017年 6月 19日 星期一 23:36 BJT

亚洲橡胶：6月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月19日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘
收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　206.1        5     198.9        7
    *  7月      203.8       56     199.5       42
    *  8月      204.4      101     200.2       54
    *  9月      199.9       66     195.6       90
    * 10月      196.5      281     192.4      189
    * 11月      195.2     4693     191.9      890

     TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是
当 日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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