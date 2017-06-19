亚洲橡胶：6月19日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月19日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 206.1 5 198.9 7 * 7月 203.8 56 199.5 42 * 8月 204.4 101 200.2 54 * 9月 199.9 66 195.6 90 * 10月 196.5 281 192.4 189 * 11月 195.2 4693 191.9 890 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)