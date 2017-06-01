亚洲橡胶：6月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月1日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收 市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 230.0 67 235.2 13 * 7月 211.1 261 211.9 20 * 8月 206.2 183 206.7 76 * 9月 201.0 1596 200.6 536 * 10月 199.3 4514 200.2 994 * 11月 198.7 7987 199.1 1435 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)