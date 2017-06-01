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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 00:00 BJT

亚洲橡胶：6月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月1日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收
市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　230.0       67     235.2       13
    *  7月      211.1      261     211.9       20
    *  8月      206.2      183     206.7       76
    *  9月      201.0     1596     200.6      536
    * 10月      199.3     4514     200.2      994
    * 11月      198.7     7987     199.1     1435
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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