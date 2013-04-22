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时事要闻 | 2013年 4月 22日 星期一 09:44 BJT

墨西哥西部发生规模6.2强震--USGS

路透墨西哥城4月22日 - 美国地质调查局(USGS)表示，规模6.2强震周日袭击墨西哥。路透记者目击到首都墨西哥市建物摇晃，居民跑到大街上。

USGS表示，震中位于Michoacan州Lazaro Cardenas镇西南边10英里(16公里)。(完)

(编译 沈以文; 审校 张荻)

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