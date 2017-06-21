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市场报道 | 2017年 6月 21日 星期三 19:10 BJT

全球贵金属：6月20日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓上升

    路透6月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      周二黄金持仓持平周一，同期
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     持仓上升0.45%。
        
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期    持仓量(盎司)     日期           变动   增减
    SPDR       27,446,805.8   6月20日    27,446,805.8   6月19日           0.0   0.00%
    iShares   337,713,553.7   6月20日   336,200,187.3   6月19日   1,513,366.4   0.45% (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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