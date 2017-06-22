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市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 04:16 BJT

标题新闻：截至6月21日当周美国货币市场基金总资产减少161.5亿美元，至2.62万亿美元-ICI

ICI为美国投资公司协会

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