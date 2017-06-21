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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 07:33 BJT

全球贵金属：6月21日SPDR黄金持仓上升0.04%，或0.30吨

路透6月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量上升0.04%至853.98吨，周二为853.68吨。

以盎司计，黄金持仓量从27,446,805.75盎司升至27,456,317盎司。(完) (编译 王丽鑫；审校 龚芳)
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