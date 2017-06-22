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市场报道 | 2017年 6月 22日 星期四 16:47 BJT

全球贵金属：6月21日SPDR黄金持仓增加0.03%，iShares白银持仓持平

    路透6月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      周三黄金持仓较周二增加0.03
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     持仓持平。
        
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期    持仓量(盎司)     日期           变动   增减
    SPDR       27,456,317.1   6月21日    27,446,805.8   6月20日       9,511.3   0.03%
    iShares   337,713,553.7   6月21日   337,713,553.7   6月20日           0.0   0.00% (完) (编译 侯雪苹；审校 王洋)
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