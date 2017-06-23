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市场报道 | 2017年 6月 23日 星期五 16:51 BJT

全球贵金属：6月22日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓增加0.64%

    路透6月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      周四黄金持仓较周三维持不变
，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     持仓增加0.64%。
        
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期    持仓量(盎司)     日期           变动   增减
    SPDR       27,456,317.1   6月22日    27,456,317.1   6月21日           0.0   0.00%
    iShares   339,888,953.5   6月22日   337,713,553.7   6月21日   2,175,399.8   0.64% (完) (编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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