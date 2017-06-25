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市场报道 | 2017年 6月 26日 星期一 06:39 BJT

全球贵金属：6月23日SPDR黄金持仓减少0.35%，或2.96吨

    路透6月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
     称，周五其黄金持仓量减少0.35%至851.02吨，周四为853.98吨。

    以盎司计，黄金持仓量               从27,456,317.13盎司降至27
,361,205.12盎司。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
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