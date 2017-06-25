全球贵金属：6月23日SPDR黄金持仓减少0.35%，或2.96吨

路透6月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量减少0.35%至851.02吨，周四为853.98吨。 以盎司计，黄金持仓量 从27,456,317.13盎司降至27 ,361,205.12盎司。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)