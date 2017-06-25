全球贵金属：6月23日SPDR黄金持仓减少0.35%，或2.96吨

中国个股：万达电影称控股股东已通过二级市场增持逾1亿元公司股票
路透北京6月26日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司周一公告称，截止6月26日，控股股东北京万达投资有限公司通过深交所交易系统增持公司股份共计2,000,574股，占公司总股本的0.17%，增持金额为1.07亿元人民币。
路透6月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量减少0.35%至851.02吨，周四为853.98吨。 以盎司计，黄金持仓量 从27,456,317.13盎司降至27 ,361,205.12盎司。(完) (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透北京6月26日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司周一公告称，截止6月26日，控股股东北京万达投资有限公司通过深交所交易系统增持公司股份共计2,000,574股，占公司总股本的0.17%，增持金额为1.07亿元人民币。
路透柏林6月26日 - 德国智库IFO周一公布的报告显示，德国6月企业景气意外上升至纪录高位，这个新迹象反映出，企业管理者对于德国经济成长前景感到更加乐观。
路透伦敦6月26日 - 英镑周一升至一周最高水平，投资者对英国央行可能加息的预期升温、以及首相特雷莎梅或能达成协议组建政府的前景，令英镑保持高位。