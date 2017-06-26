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市场报道 | 2017年 6月 26日 星期一 16:40 BJT

全球贵金属：6月23日SPDR黄金持仓减少，iShares白银持仓持平

    路透6月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      周五黄金持仓较周四减少0.35
%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     持仓维持不变。
        
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期    持仓量(盎司)     日期           变动   增减
    SPDR       27,361,205.1   6月23日    27,456,317.1   6月22日     -95,112.0  -0.35%
    iShares   339,888,953.5   6月23日   339,888,953.5   6月22日           0.0   0.00%
    (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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