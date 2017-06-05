路透基点：雅居乐签署6.24亿港元三年期贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月5日 - 根据港交所公告，雅居乐集团控股有限公司于6月2日签署了6.24亿港元(8,000万美元)三年期贷款。
公告称，渣打银行(香港)有限公司为原贷款人、信贷代理人及质押代理人，雅居乐的若干附属公司为担保人。
标普在5月26日将雅居乐评级展望由稳定调整为正面，原因是随着利润率复苏以及营收强劲增长，这家中国大陆地产开发商在2017年料将逐步改善杠杆状况。该机构还确认该公司长期企业信用评级为BB–。
雅居乐去年5月签署了67.07亿港元三年期贷款，担任牵头行兼簿记行的是恒生银行、汇丰和渣打银行，恒生银行还是额度代理行和担保品控管行。贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码410个基点，平均年限1.945年。(完) (编译 侯雪苹；审校 王颖 王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为