路透基点：雅居乐签署6.24亿港元三年期贷款--TRLPC

路透6月5日 - 根据港交所公告，雅居乐集团控股有限公司于6月2日签署了6.24亿港元(8,000万美元)三年期贷款。

公告称，渣打银行(香港)有限公司为原贷款人、信贷代理人及质押代理人，雅居乐的若干附属公司为担保人。

标普在5月26日将雅居乐评级展望由稳定调整为正面，原因是随着利润率复苏以及营收强劲增长，这家中国大陆地产开发商在2017年料将逐步改善杠杆状况。该机构还确认该公司长期企业信用评级为BB–。

雅居乐去年5月签署了67.07亿港元三年期贷款，担任牵头行兼簿记行的是恒生银行、汇丰和渣打银行，恒生银行还是额度代理行和担保品控管行。贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码410个基点，平均年限1.945年。(完) (编译 侯雪苹；审校 王颖 王颖)