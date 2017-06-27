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市场报道 | 2017年 6月 27日 星期二 16:44 BJT

全球贵金属：6月26日SPDR黄金持仓增加0.31%，iShares白银持仓持平

    路透6月27日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust      周一黄金持仓较上周五增加0.
31%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust     持仓维持不变。
        
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期    持仓量(盎司)     日期        变动     增减
    SPDR       27,446,802.9   6月26日    27,361,205.1   6月23日     85,597.8   0.31%
    iShares   339,888,953.5   6月26日   339,888,953.5   6月23日          0.0   0.00%
    (完) (编译 汪红英；审校 孙国玉)
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