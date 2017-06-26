版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 20:38 BJT

亚洲橡胶：6月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月26日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　194.6       5 
    *  7月      192.2      52    193.4      11
    *  8月      192.1      84    193.9       5
    *  9月      192        91    193.2       4
    * 10月      189.3     461    192.2      16
    * 11月      190.1   2,848    192.1     414
 
     TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。
    
    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为08
00-1000GMT。(完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐