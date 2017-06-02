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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 00:58 BJT

亚洲橡胶：6月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月2日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收
市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　227.9       72     218.5       24
    *  7月      204.5      433     199.0      139
    *  8月      199.6      341     194.9      100
    *  9月      195.8      850     190.0      250
    * 10月      194.2     2888     190.0     1048
    * 11月      194.0     6796     191.0     1781
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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