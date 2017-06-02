亚洲橡胶：6月2日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月2日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收 市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 227.9 72 218.5 24 * 7月 204.5 433 199.0 139 * 8月 199.6 341 194.9 100 * 9月 195.8 850 190.0 250 * 10月 194.2 2888 190.0 1048 * 11月 194.0 6796 191.0 1781 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)