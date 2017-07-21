人民币汇率：6月实际与名义有效汇率均反弹，实际汇率半年跌3.3%--BIS

路透上海7月21日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际有效汇率指数升0.23%至118.76，结束此前连续四个月跌势，上月修正后为降0.72%；另外，6月人民币名义有效汇率指数升0.48%至115.88，结束连五月下降，上月修正后为降0.50%。

国际清算银行在公布当期数据时，会对历史数据进行修正。

根据BIS公布的数据统计，上半年人民币实际有效汇率累计跌3.32%，名义有效汇率则累计跌2.27%；2016年人民币实际有效汇率下跌5.69%，名义有效汇率跌5.85%，均为七年来首次出现年度下跌，且跌幅创2003年以来最大。

实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。名义有效汇率剔除通胀之后即为实际有效汇率，实际有效汇率更能反映一国货币的对外价值。

中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。

中国外汇交易中心公布的BIS权重的人民币汇率指数6月升1%至94.25，上月为下降0.43%。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧元、美元和日圆分列前三位。(完)

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