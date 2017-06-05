版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 00:23 BJT

亚洲橡胶：6月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

    路透6月5日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收
市价：

     合约       日盘    成交量    晚盘     成交量
    *  6月    　214.0       45     210.8       12
    *  7月      196.1      233     195.1      133
    *  8月      192.1      276     190.5      125
    *  9月      190.5      434     187.0      218
    * 10月      190.9     2190     186.8      372
    * 11月      191.5     5613     187.5     1462
              
    TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当
日官方收盘价。

    TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间
增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐