亚洲橡胶：6月5日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月5日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收 市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 214.0 45 210.8 12 * 7月 196.1 233 195.1 133 * 8月 192.1 276 190.5 125 * 9月 190.5 434 187.0 218 * 10月 190.9 2190 186.8 372 * 11月 191.5 5613 187.5 1462 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)