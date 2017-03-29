路透基点：海通国际证券签订66.8亿港元俱乐部贷款--TRLPC

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透3月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，海通国际证券集 团有限公司已与七家银行签订66.8亿港元(8.6亿美元)三年期俱乐部贷款 ，一年前该公司取得过类似期限贷款。
最新的这笔贷款是3月16日签订的，由20.04亿港元到期一次性偿还贷 款，和46.76亿港元循环信贷组成。
中国农业银行香港分行、中国交通银行香港分行、中国招商银行香港 分行、恒生银行、汇丰、工银亚洲和永隆银行担任牵头行兼簿记行。汇丰 担任额度代理行。贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码140个基点 ，并有30个基点的费用，最高综合收益有150个基点。
资金用于一般企业用途，包括但不仅限于偿还现有债务。
在香港上市的海通国际在3月16日的一份公告中说，如果其控股股东海通证券不再是该公司的最大股东，或不再拥有该公司的管理控制权，则为发生违约事件，全部或任何部分贷款连同应计利息可能须即时到期并须予偿还。海通证券间接持有该公司已发行股本约62%。
海通国际在去年3月签署了一笔128亿港元三年期贷款。这笔贷款的最初目标为80亿港元，在一般银团阶段有28家银行参与。
该笔贷款分为两部分：A部分为38.4亿港元子弹式定期贷款，B部分为89.6亿港元循环信贷。最高综合收益为205个基点，贷款利率较Hibor加码190个基点。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 张荻)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。