路透基点：海通国际证券签订66.8亿港元俱乐部贷款--TRLPC

路透3月29日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，海通国际证券集 团有限公司已与七家银行签订66.8亿港元(8.6亿美元)三年期俱乐部贷款 ，一年前该公司取得过类似期限贷款。

最新的这笔贷款是3月16日签订的，由20.04亿港元到期一次性偿还贷 款，和46.76亿港元循环信贷组成。

中国农业银行香港分行、中国交通银行香港分行、中国招商银行香港 分行、恒生银行、汇丰、工银亚洲和永隆银行担任牵头行兼簿记行。汇丰 担任额度代理行。贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码140个基点 ，并有30个基点的费用，最高综合收益有150个基点。

资金用于一般企业用途，包括但不仅限于偿还现有债务。

在香港上市的海通国际在3月16日的一份公告中说，如果其控股股东海通证券不再是该公司的最大股东，或不再拥有该公司的管理控制权，则为发生违约事件，全部或任何部分贷款连同应计利息可能须即时到期并须予偿还。海通证券间接持有该公司已发行股本约62%。

海通国际在去年3月签署了一笔128亿港元三年期贷款。这笔贷款的最初目标为80亿港元，在一般银团阶段有28家银行参与。

该笔贷款分为两部分：A部分为38.4亿港元子弹式定期贷款，B部分为89.6亿港元循环信贷。最高综合收益为205个基点，贷款利率较Hibor加码190个基点。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 张荻)