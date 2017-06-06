亚洲橡胶：6月6日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透6月6日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收 市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 199.0 27 194.0 8 * 7月 187.7 275 182.1 303 * 8月 186.0 354 182.1 124 * 9月 186.0 306 179.6 156 * 10月 185.6 2261 179.4 520 * 11月 185.8 6318 179.6 1975 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)