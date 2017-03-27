路透基点：泰昆建设启动68亿台币项目融资计划--TRLPC

路透3月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，总部位于台北 的泰昆建设已启动其68亿台币(2.24亿美元)的四年半项目融资计划，用于 支持台北新庄住宅地产项目的建设。 台湾银行、台湾中小企业银行和台湾合作金库银行担任牵头行兼簿记 行。台湾合作金库银行担任额度代理行。 贷款由用于买地的A部分40亿台币，以及用于地产项目的B部分28亿台 币组成。 A部分利率较一年期邮政储蓄存款利率加码200个基点，B部分较同样 基准加码225个基点。 银行受邀参贷，承贷10亿台币或以上获协办行头衔，前端费35个基点 ；承贷5亿-9.99亿台币为一般参贷行，获15个基点费用。回复截止日期为 3月31日。 该土地和地产项目将作为抵押，借款人董事长Yang Yueh Shiu做担保 人。还款计划将取决于项目的销售进度。 泰昆建设已于去年7月委托此项贷款，但直到现在更改了部分融资条 款之后才启动。 该借款方位于台北，是一家商业建筑公司。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)