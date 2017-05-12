路透基点：台湾泰舍实业68亿台币融资额度分配情况明朗--TRLPC

路透5月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，泰舍实业股份 有限公司68亿台币(2.24亿美元)四年半项目融资交易的额度分配已明确。 这笔融资用于支持该公司在台北新庄区的一个住宅地产项目。 台湾银行、台湾中小企业银行与台湾合作金库商业银行为牵头行兼簿 记行。合作金库还担任额度代理行。 该贷款分为两部分：A部分40亿台币用于购买土地，B部分28亿台币用 于一地产项目。A、B部分贷款利率分别较一年期邮政储蓄利率加码200和2 25个基点。 最高级别的前端费为35基点。协议签约将在6月完成。 土地和地产项目将构成担保品，借款方董事长杨岳修任担保人。贷款 偿还进度将取决于项目的销售进展情况。 额度分配结果如下： 牵头行兼簿记行 台币(百万) 台湾合作金库 2,000 台湾银行 1,400 台湾中小企业银行 1,400 参贷行 全国农业金库 500 板信银行 500 彰化商业银行 500 兆丰国际商业银行 500 合计 6,800 (完) (编译 郑茵 审校 张荻)